Rugbistii barladeni U16 si U18, pe primul loc in DNJ

La finele sezonului regulat al Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) - editia 2022-2023, echipele de rugbisti U16 si U18 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad se afla in fruntea clasamentului provizoriu, in timp ce echipa U15 a terminat pe locul al doilea. Urmeaza ca, in primavara, sa aiba loc fazele finale ale campionatului, care vor decide campioanele celor trei categorii de varsta. Juniorii barladeni sunt antrenati de profesorii Florin Ibanescu si Dan Tufaru.La categoria U15, ... citeste toata stirea