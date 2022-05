Rugbistii Liceului Pedagogic Barlad, in lupta pentru al optulea aur national

Detinatoare a sapte titluri de campioana nationala, echipa de rugby a Liceului Pedagogic "Ioan Popescu" Barlad va incerca si in acest an sa castige aurul national, dupa ce, in week-end, s-a calificat la etapa finala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS).Pe data de 7 mai, terenul de sport al Clubului Sportiv Scolar Barlad a gazduit partidele de rugby super mixt din cadrul etapei zonale - regiunea Moldova Nord a ONSS. Rugby super mixt reprezinta vechiul rugby tag, in care jucatorii ... citeste toata stirea