In acest week-end, echipa de rugby "Old Balls" Barlad, formata din fosti jucatori si iubitori ai balonului oval trecuti de prima tinerete, a jucat "in deplasare". Mai exact, a participat la o competitie amicala organizata in Chisinau, capitala Republicii Moldova, alaturi de alte echipe de veterani din Iasi si Chisinau. Este vorba despre cea de-a XX-a editie a Turneului International "In memoria lui Vladimir Blizniuc", initiat pentru a-l omagia pe moldoveanul care a adus sportul cu balonul oval ... citeste toata stirea