Performanta frumoasa reusita de echipa de rugby U15 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad! In urma victoriei inregistrate la etapa a sasea a Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) U15, editia 2022-2023, "vulturii" antrenati de profesorul Florin Ibanescu s-au calificat la Turneul final al campionatului. Meciul s-a jucat pe 30 aprilie, la Barlad, in compania jucatorilor de la SCM Gloria Buzau si a fost castigat cu scorul de 38-5.Astfel, in urma celor sase etape disputate in tur si retur