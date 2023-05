Dupa aproape trei ani petrecuti in Franta, la echipa de rugby Sporting Club Appameen, jucatorul de rugby Cristi Marian Chirica, format la CSS Barlad, a revenit in tara. A semnat cu CS Dinamo Bucuresti.Oficialii echipei de rugby a CS Dinamo Bucuresti au anuntat, ieri, pe pagina oficiala de socializare ca, pentru sezonul 2023-2024, s-a alaturat echipei jucatorul Cristi Marian Chirica, in varsta de 26 de ani, ce a activat la echipa franceza Sporting Club Appameen incepand cu septembrie 2020."CS ... citeste toata stirea