Organizata pentru prima data, Cupa Mondiala de Rugby pentru Amatori (World Amateur Rugby Festival) are loc intre 23 - 30 septembrie, tot in Franta, ca si Cupa Mondiala de Rugby, aflata in plina desfasurare. Daca la competitia pentru jucatorii profesionisti, in lotul Romaniei se regasesc si trei sportivi formati la Barlad, in speta Stefan Iancu, Cristi Marian Chirica (capitanul Romaniei) si Gabriel Rupanu, si la cea dedicata amatorilor avem un barladean.Este vorba despre jucatorul pe centru ... citeste toata stirea