Dupa o victorie in fata celor de la RC Gura Humorului, sambata, 22 aprilie, echipa reprezentativa de rugby a Barladului a inregistrat o a doua victorie in Liga Nationala de Rugby (LNR), sezonul competitional 2023. Partida s-a jucat in deplasare, pe stadionul "Unirea" din Suceava, impotriva sportivilor de la CSM Bucovina Suceava.Pregatiti de antrenorul Narcis Postolache, jucatorii Rugby Club (RC) Barlad au facut un meci foarte bun, astfel ca, la fluierul de final al partidei, tabela de marcaj ... citeste toata stirea