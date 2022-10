Sapte jucatori de rugby din Barlad, in vizor pentru meciurile Romaniei cu Chile, Uruguay si Samoa

Sapte din cei 50 de rugbisti convocati pentru a se pregati in vederea participarii la trei meciuri test World Rugby ale Romaniei cu Chile, Uruguay si Samoa provin din Barlad. Partidele vor avea loc luna viitoare, pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.In cursul zilei de ieri, 24 octombrie, oficialii Federatiei Romane de Rugby (FRR) au anuntat lista celor 50 de "stejari" ce au fost inclusi in lotul national extins in vederea participarii la trei meciuri test World Rugby ... citeste toata stirea