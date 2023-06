Sase din cei 50 de jucatori de rugby convocati la lotul extins al Romaniei pentru a se pregati in vederea partciparii la Cupa Mondiala de Rugby din Franta provin din Barlad. Turneul va avea loc in lunile septembrie - octombrie.La inceputul acestei saptamani, oficialii Federatiei Romane de Rugby (FRR) au anuntat ca nationala de rugby a Romaniei a inceput oficial pregatirea in vederea participarii la Cupa Mondiala, ce va fi gazduita de Franta si avea loc in septembrie. In acest sens, a fost ... citeste toata stirea