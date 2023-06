CSM Vaslui a dispuptat 26 de meciuri in acest sezon al Ligii a 4-a si le-a castigat pe toate, cu peste 100 de goluri marcate.In preajma dublei cu Moldova Cristesti, campiona judetului Iasi, in cadrul barajului pentru promovarea in Liga a 3-a, CSM Vaslui, rememoreaza, pe pagina de socializare a clubului, un sezon fantastic in Liga a 4-a, in care echipa de fotbal a obtinut victorii pe linie. "Performanta unica pentru echipa noastra!", spun cei de la clubul vasluian."CSM Vaslui a obtinut ... citeste toata stirea