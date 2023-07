Atleta Sorana Esutu (20 ani), legitimata pana de curand la CSS Barlad, a reprezentat onorabil Romania la Campionatul European de Atletism pentru Tineret din Finlanda. Nu a urcat pe podium, insa a reusit sa scoata un timp foarte bun in proba de 20 kilometri mars, in care s-a intrecut cu cele mai bune marsaluitoare din Europa.Intre 12-16 iulie, Stadionul Leppavaara din Espoo, oras din Finlanda, gazduieste editia din acest an a Campionatului European de Atletism pentru Tineret, destinat ... citeste toata stirea