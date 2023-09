Practicantii de arte martiale legitimati la Clubul Sportiv "Wazary Dojo" Barlad au revenit de la Cupa Romaniei de Semi Kempo, desfasurata in week-end, cu rezultate foarte bune. Gratie abilitatilor dobandite in ani de practica in sala de antrenament, 14 din cei 17 sportivi inscrisi in competitie au reusit sa obtina 14 medalii, dintre care sapte de aur, doua de argint si cinci de bronz.Astfel, titlurile de campion national a fost cucerit de urmatorii sportivi: Stefan Lungu (categoria 6-8 ani / - ... citeste toata stirea