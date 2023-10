Barladeanul Stefan Razvan Iancu, unul dintre "Stejarii" aflati in Franta pentru a participa la Cupa Mondiala de Rugby, a fost declarat cel mai inalt jucator al competitiei sportive. Rugbistul are o inaltime de 2,05 metri.Zilele trecute, oficialii CSM Stiinta Baia Mare au anuntat ca unul dintre rugbistii care activeaza acolo si care, in prezent, se afla in Franta pentru Cupa Mondiala de Rugby, in speta barladeanul Stefan Razvan Iancu (25 ani), este cel mai inalt sportiv de la competitie. ... citeste toata stirea