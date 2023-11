Datorita performantelor reusite in cursul anului 2023, canotoarele Bianca Ifteni, din Padureni, Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Ailincai, din Valeni, au fost premiate de Federatia Romana de Canotaj in cadrul celei de-a saptea editii a Galei Canotajului Romanesc 2023.Medaliile cucerite in cadrul campionatelor europene si mondiale de canotaj desfasurate in acest an de loturile Romaniei de juniori, tineret si seniori au avut ecou si pe plan national. Pentru a saptea oara, ... citeste toata stirea