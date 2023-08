La editia din acest an a Cupei Mondiale de Rugby, gazduita de Franta in septembrie - octombrie, Romania va avea o delegatie compusa din 33 de sportivi, dintre care trei sunt formati la "pepiniera de talente" din Barlad. Unul dintre acestia, in speta Cristi Marian Chirica, a fost desemnat capitanul echipei nationale.Oficialii Federatiei Romane de Rugby au anuntat, miercuri, 16 august, lista celor 33 de "stejari" ce vor juca la Cupa Mondiala de Rugby din Franta, competitie ce va avea loc intre 8 ... citeste toata stirea