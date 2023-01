Trei rugbiste din Barlad se pregatesc pentru participarea Romaniei 7s la European Olympic Games

In aceste zile, mai exact intre 22-29 ianuarie, are loc primul cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in 2023 pentru nationala de senioare la rugby in 7, inainte de European Olympic Games, competitie programata in perioada 23-27 iunie, in Polonia. Cantonamentul se desfasoara la Complexul Sportiv National Snagov. In total, au fost convocate 30 de jucatoare incluse in lotul largit, care activeaza in campionatul intern, in cadrul stagiului de pregatire urmand sa aiba loc si o ... citeste toata stirea