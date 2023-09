Rapid Brodoc a pierdut la Radauti dupa ce a condus cu 2-0, primind un gol in ultimul minut, in vreme ce cealalta echipa din Liga a 3-a, CSM Vaslui, a egalat cu Somuz Falticeni in prelungirile meciului.URMARIEsI SCORURI LIVE LIGA 3 PE FLASHSCORERapid Brodoc a condus cu scorul de 2-0, pierzand insa meciul cu un gol primit in ultimul minut de joc. Fotbalistii pregatiti de Romica Dorin au facut o prima repriza execelenta ajungand sa conduca cu scorul de 2-0, gratie reusitelor lui Szhem si Edi ... citeste toata stirea