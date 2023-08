CSM Vaslui a inceput cu bine primul sau sezon in Liga 2, invingand, cu scorul 2.-1, Aerostar Bacau. Cealalta echipa vasluiana nu a reusit sa treaca de Foresta Suceava, pierzand primul meci din sezonul 2023-2024 cu 2.-0.CSM Vaslui a inceput cu succes primul sezon in de Liga 3 din istoria clubului. Formatia vasluiana s-a impus, scor 2-1, in fata Aerostar Bacau, meci disputat in deplasare. Vasluienii au fost superiori bacaoanilor, dominand, mai ales in prima repriza, avand si un penalty ratat de ... citeste toata stirea