In varsta de numai 16 ani, canotoarea Bianca Camelia Ifteni, din comuna Padureni, a cucerit titlul continental la Campionatul European Under 19. Dupa o cursa dificila, sportiva a castigat aurul european la Brive-la Gaillarde, Franta, in proba de patru rame cu carmaci (JW4+), alaturi de alte patru colege din tara.Intre 21-22 mai, Lac du Causse, aflat la circa 10 kilometri de orasul Brive-la Gaillarde, situat in Sud-Vestul Frantei, a gazduit prima competitie internationala majora din sezonul pe ... citeste toata stirea