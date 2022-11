Vasluiul are Candidat de Maestru al Federatiei Internationale de Sah!

Vasluianul Stefan-Emilian Prisacaru este aproape de a obtine titlul de Candidat de Maestru al Federatiei Internationale de Sah. Federatia Internationala de sah urmeaza sa faca anuntul oficial la inceputul lunii decembrie.Sahistul vasluian a acumulat inca 15,6 puncte Elo in urma participarii la Campionatul European de sah pentru juniori de la Ankara, Turcia, totalizand 2176 de puncte in clasamentul Elo."Acest an plin de succese si acest titlu de Candidat de Maestru inseamna pentru mine doar un ... citeste toata stirea