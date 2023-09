La Vaslui, mai exact in incinta Clubului Prietenia, in perioada 18-21 septembrie 2023, va avea loc Etapa finala a Campionatului de Sah al Ministerului Afacerilor Interne, competitie la care vor lua parte peste 50 de cadre ale ministerului, jucatori de sah, din intreaga tara.Astazi, in municipiul Vaslui, are loc Campionatul de Sah al Ministerului Afacerilor Interne, organizat de Biroul Coordonare Activitati Sportive din Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de ... citeste toata stirea