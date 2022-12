Ferrari a anunțat numele noului șef al echipei de Formula 1

Ferrari a anunţat că Frederic Vasseur va fi team principal al echipei de Formula 1, funcţie pe care o va prelua în ianuarie 2023.

Vasseur îi succede lui Mattia Binotto, care a demisionat luna trecută.

Fred Vasseur, care este CEO la Sauber, a acceptat angajamentul la Ferrari după săptămâni de negocieri. “Vasseur aduce cu el o experienţă de peste două decenii în motorsport”, notează formula1.com.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl