Moment șocant la Vatican. Un bărbat a urinat la Altarul Confesiunii în fața credincioșilor și turiștilor VIDEO

Un bărbat a profanat altarul papal din Bazilica Sfântul Petru.

Individul a urinat în fața a sute de pelerini.

În acel moment, Sfânta Liturghie era celebrată la Altarul Scaunului. Incidentul a avut loc la Altarul Confesiunii, fiind Altarul principal al lăcașului de cult.

Incidentul în care un bărbat a încercat să urineze pe altarul din Bazilica Sfântul Petru a avut loc la 10 octombrie 2025, potrivit postărilor de pe rețelele sociale. Identitatea sa rămâne neconfirmată.

Nu este un incident singular. În februarie, un cetățean român a provocat un incident grav la Biserica Sf. Petru din Vatican, distrugând altarul principal și dărâmând candelabre istorice, vechi de aproape 200 de ani. Scena a avut loc sub privirile turiștilor, care au filmat momentul cu telefoanele mobile.

Ads

Imaginile surprinse arată cum bărbatul a sărit peste altar și a reușit să doboare mai multe candelabre de patrimoniu, cu o valoare estimată la 30.000 de euro. Autoritățile nu au stabilit încă motivul gestului său, dar au calificat fapta drept vandalism grav.

Forțele de ordine ale Vaticanului au intervenit rapid și l-au reținut pe bărbat, care a fost identificat ca cetățean român și predat Poliției de Stat din Italia pentru continuarea cercetărilor. Incidentul a fost amplu mediatizat pe rețelele de socializare și de presa internațională.

Acesta a avut loc într-un moment delicat, în plin An Jubiliar, o perioadă în care Vaticanul organizează evenimente speciale și pelerinaje. Autoritățile au instalat camere de supraveghere suplimentare pentru a proteja lăcașul sfânt.

Ads