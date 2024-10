Vaticanul și-a făcut mascotă ca să ”trăiască și în cultura pop atât de iubită de tineri” FOTO

Vaticanul s-a pregătit pentru Jubileul din 2025 cu o mascotă anime prin care speră ca Biserica Catolică să „trăiască și în cultura pop atât de iubită de tineri”. Prezentată de arhiepiscopal Fisichella, noua mascotă poate numele de Luce (lumină în limba italiană, n.r.).

2025 este un an de Jubileu pentru Biserica Catolică, eveniment care se repetă o dată la fiecare 25 de ani. Tema pentru anul viitor este „Pelerinii Speranței”, reprezentată prin Luce, mascota oficială a Vaticanului.

Biserica Catolică a propus ca 2025 să fie un „an al speranței pentru o lume care suferă de pe urma războiului, a efectelor pandemiei COVID-19 și a unei crize climatice”.

The Vatican has unveiled the official mascot of the Holy Year 2025: Luce (Italian for Light).

Archbishop Fisichella says the mascot was inspired by the Church's desire "to live even within the pop culture so beloved by our youth." pic.twitter.com/hVU2CmYA3O