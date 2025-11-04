Vaticanul afirmă că Isus singur, nu și Fecioara Maria, a mântuit lumea

Autor: Veronica Andrei
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:04
Vaticanul afirmă că Isus singur, nu și Fecioara Maria, a mântuit lumea
Isus a răscumpărat omenirea prin răstignirea și moartea sa FOTO: Wikimedia

Isus a putut primi cuvinte de înțelepciune de la mama sa, Maria, dar ea nu l-a ajutat să salveze lumea de la osândă, a declarat Vaticanul marți, 4 noiembrie.

Într-un nou decret aprobat de Papa Leon, principalul organism doctrinar al Vaticanului a instruit cei 1,4 miliarde de credincioși catolici din lume să nu se refere la Fecioara Maria drept „co-mântuitoare” a lumii.

„Isus singur a mântuit lumea”, se arată în document, care pune capăt unei dezbateri teologice interne ce a divizat ierarhia Bisericii de-a lungul decadelor și a provocat chiar rare divergențe între papii recenți.

„Nu este potrivit să fie folosit titlul de co-redemptrix (co-mântuitoare)”, precizează textul. „Acest termen poate crea confuzie și un dezechilibru în armonia adevărurilor credinței creștine.”

Biserica Catolică învață că Isus a răscumpărat omenirea prin răstignirea și moartea sa. De-a lungul secolelor, teologii au dezbătut dacă Maria — venerată de catolici și mulți creștini drept Maica Domnului — a avut un rol direct în actul mântuirii.

Papa Francisc, decedat în aprilie, s-a opus ferm acordării acestui titlu, numind ideea „o nebunie” într-un discurs din 2019. „Ea nu a dorit niciodată să ia ceva de la Fiul ei”, spunea atunci Suveranul Pontif.

Și predecesorul său, Papa Benedict al XVI-lea, a respins folosirea titlului, în timp ce Papa Ioan Paul al II-lea l-a susținut inițial, dar a încetat să-l mai folosească public în anii 1990, după ce oficiul doctrinar al Vaticanului și-a exprimat rezervele.

Noul document subliniază totuși rolul Fecioarei Maria ca mijlocitoare între Dumnezeu și omenire. Prin nașterea lui Isus, ea „a deschis porțile Răscumpărării pe care întreaga omenire o aștepta”, se arată în text.

Conform Bibliei, răspunsul Mariei la îngerul care i-a vestit că va rămâne însărcinată a fost simplu: „Fie mie după cuvântul tău.”

