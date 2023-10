"Coruptule, să mori în iad!" Reacții dure la adresa unui tenismen bănuit că a trântit un meci pentru pariuri

Italianul Andrea Vavassori a pierdut în primul tur la turneul ATP de la Stockholm, în fața libanezului Hassan și a intrat în colimatorul haterilor de pe rețelele de socializare care îl numesc "corupt" și îi urează tot ce e mai rău, chiar și "să moară în iad".

Vavassori a pierdut în trei seturi, scor 6-7 7-6 7-6, în fața libanezului Hassan în calificările turneului ATP 250 de la Stockholm. Meciul a durat 2 ore și 48 de minute, iar italianul a ratat 3 mingi de meci în setul decisiv.

Sportivul și-a găsit profilurile de social media pline de insulte după meci: "vândut", "corupt", "mori în iad", "sper să-ți rupă cineva ambele picioare", sunt doar câteva dintre injuriile aduse lui Vavassori.

El a încercat să se justifice, spunând: "Am ajuns la 4 dimineața de la Malaga, am testat condițiile de aici doar 30 de minute înainte de meci. Am jucat un meci greu contra unui tenismen foarte bun care a jucat fantastic. Dacă asta merit... Mulțumesc"

