Cuplu de tineri exasperați de gălăgia pe care o face copilul vecinilor. "Ar trebui să fiți fericiți că este sănătos și se poate juca"

Mulți dintre românii care locuiesc la bloc se plâng de problemele pe care le au cu vecinii, iar una dintre situațiile frecvent reclamate este legată de gălăgie.

Astfel de cazuri sunt mai sensibile și greu de rezolvat când cei care deranjează sunt copiii.

Este cazul relatat în mediul online de un tânăr, în speranța că va găsi soluții.

"Cum îmi deranjez vecinul?"

"Cum scrie și în titlu… cum să rezolvăm? Pe scurt, stau cu prietena mea și noi suntem persoane liniștite. Fără muzică tare, fără petreceri, fără țipete, fără cățel, purcel șamd. Deasupra s-a mutat recent un cuplu cu un copil. Și a început: fugă prin casă, scăpat obiecte, trântit, joacă cu mingea… nu suntem absurzi, înțelegem un copil și am vorbit de 3 ori frumos cu ei cu privire la situație și să găsim o soluție.

Ei în schimb ne aruncă argumente de genul: ”ar trebui să fiți fericiți că este copilul sănătos și se poate juca”…. Zici că e copilul nostru… Iar gălăgia continuă… Noi suntem exasperați… Ideea e și că sunt ore de liniște și chestia asta ne afectează și pe plan profesional.

Prietena operează obosită și eu lucrez cu documente care chiar sunt importante pentru oameni, adică dacă greșim amândoi, terțe persoane au de suferit. Dpdv legal poliția nu o să facă nimic cu siguranță, maxim îmi iau tot eu amendă. Dacă vine vorba de mutat sunt pe premisa ori noi, ori ei. Și asta e punctul în care ne aflăm", a scris acesta pe Reddit.

"Cea mai bună soluție ar fi să vă mutați la casă"

Unii dintre cei care au comentat au relatat cazuri asemănătoare, cei mai mulți cred că singura soluție reală ar fi mutarea.

"Ăla de sus al meu urlă la meciuri… plănuiesc ca la un moment dat să mă mut de aici și să dau apartamentul în chirie, dacă atunci încă mai locuiește și el aici am în plan să îl înregistrez când urlă și apoi să pun 2 boxe mari lipite de tavan văd eu cum fac și să îi dau play la urletele lui la 2-3 dimineața maxim, cu riscul că o să mă înjure și pe mine alți vecini. Așa vreau să plec din apartament."

"Stau cu chirie de aproape 10 ani. Singura soluție reală să scapi de vecini gălăgioși este să te muți."

”Ar trebui să fiți fericiți că este copilul sănătos și se poate juca. Asta este definiția nesimțirii... Cea mai bună soluție ar fi să vă mutați la casă, dacă lucrați remote nu cred că este o problemă dacă vă mutați undeva pe la țară, să fie o distanță considerabilă între case."

"Am schimbat 3 chirii din cauza gălăgiei de la vecini"

"Îți las aici o listă de abordări care NU funcționează:

Discuția și vorba bună - Deși pare, efectiv nu ai cu cine, full stop.

Scandal - Again, nu ai cu cine și e posibil să înrăutățești situația.

Soluții de tip white noise machines / antifonare / whatever - Arunci banii pe geam.

Autorități, lege, opinia publică sau orice formă de peer pressure - Literalmente no one cares. În anul Domnului 2024 a avea liniște la tine în casă e considerat un soi de excentricism, vezi comentariile de tip "Așa e la bloc". Atât putem că specie.

Soluții temporare:

Căști cu Active Noise Canceling - fac treabă, dar experiența e inconfortabilă. Vezi Apple, Huawei, Bose, etc

Dacă vrei să dormi liniștit, apartament la ultimul etaj sau locuința unifamiliala sunt singurele direcții în acest sens.

Sursă: Am schimbat 3 chirii din cauza gălăgiei de la vecini."

"Hahaha, nu o să se oprească. Am stat înainte într-o chirie unde era horror. La vizionare am crezut că cineva aspiră sus, nimic suspicios. Când mi-am cărat catrafusele iar am crezut că cineva aspiră sus, iarăși nu mi s-a părut ciudat. Până când am văzut că zilnic se aude aceeași hărmălaie de sus. La un moment dat m-am dus la vecin să îl rog pe cât posibil să facă mai puțin zgomot și am văzut că ai lui copii se dădeau CU ROLELE pe parchet, după sunete am tras concluzia că parcurgeau tot apartamentul. Răspunsul lui a fost "na ce să le fac, sunt copii", nu știu frate, să îi duci în parc cu rolele, nu să îi ții ca maimuțele închiși."

"Și deasupra mea stă un cuplu cu un copil mic, te înțeleg perfect. Ce poți încerca: să porți o discuție în care să le sugerezi și ceva soluții, de ex pătrățele din alea de spumă pe care să se joace copilul. Eu pe timpul zilei port căști cu noise cancelation, le recomand călduros. Iar seara, poți încerca să îți pui la boxe niște brown noise. Trebuie să găsești ceva care să aibă sub 100hz (cam asta e plajă frecventelor tropăielilor) și să aibă cam 40 de decibeli. Reușești să acoperi mare parte din zgomot în felul ăsta (dacă suporți brown noise-ul). Plus trebuie să accepți faptul că până o să crească copilul sau te muți tu, o să îți aduci aminte zilnic că stai la bloc."

