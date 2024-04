Decizie majoră în instanță în cazul vedetei TV care ar fi fost agresată sexual de un medic. Avocat: ”Am bănuit asta!”

Avocatul Adrian Cuculis a revenit cu noutăți în cazul concurentei de la iUmor, care acuză un medic stomatolog de viol.

„Schimbare majoră în dosarul medicului dentist acuzat de multiple agresiuni sexuale de către influencerița 'Lolrelai' / Ștefania Costache, fostă concurentă la concursul de umor. Instanța de judecată a admis cererea formulată încă din Parchet și a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei și către lipsire de libertate.

Medicul acuzat riscă acum o pedeapsă cu executare, având în vedere că lipsirea de libertate are o pedeapsă de până la 7 ani", a transmis Cuculis.

În opinia avocatului, Ștefania Costache a fost doar una dintre victimele medicului.

„Decizia în cazul concurenței 'iUmor' referitoare la schimbarea de încadrare juridică ce vine într-un târziu să confirme, de fapt, ceea ce noi am bănuit încă din faza de urmărire penală, este o confirmare a faptului că în cabinetul acestui medic, și nu numai, se întâmplau lucruri care sunt departe de a fi catalogate ca fiind normale.

Ținând cont de această decizie a instanței de judecată, consider că este foarte posibil ca, dacă va fi găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de agresiune sexuală, o să primească o pedeapsă cu executare", a comentat avocatul, pentru Ziare.com.

Ads

Ce ar fi pățit Ștefania Costache, de fapt. Medicul, autor al unor fapte deosebit de grave

În urmă cu trei ani, fosta concurentă a emisiunii de divertisment a povestit cum s-a petrecut totul:

„Am fost la acest medic pentru a-mi aplica o bijuterie dentară. M-a invitat să fumez, să stăm de vorbă, dar eu îi spuneam că mă grăbesc. Și-a terminat țigara și a venit să îmi spună că am o căriuță. Am revenit pentru acea intervenție, mi-a dat cu acel spray cu lidocaină, și cu acel gel roșu. Avea un gust amar. Îmi zicea că nu am voie să elimin acea substanță din gură, dar am apucat să dau jumătate afară.

Începusem să nu îmi mai simt mâinile și picioarele, apoi a început să pună mâna pe mine, pe picioare, apoi pe sâni, am dat să mă ridic și am căzut. I-am spus că sunt conștientă și că știu ce vrea să îmi facă", a declarat concurenta în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.

Ads