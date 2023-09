Vedetele atrag popularitate din partea publicului, datorită expunerii lor în mass-media și pe platformele de socializare. Cu toate acestea, popularitatea adesea vine la pachet cu un val de critici și ură din partea unor persoane, în special pe internet. Aceste critici pot varia de la comentarii negative la atacuri personale.

Un tânăr a propus în mediul online o discuție pe tema artiștilor pe care românii nu îi mai suportă:

"Îmi cer scuze dacă a mai fost abordat subiectul dar astăzi m-am trezit hater și am început să mă gândesc despre cât de mult nu suport 3 Sud Est. De ce? Nu știu poate pentru că sunt bărbați de aproape 50 de ani care cântă mai mult melodii pentru adolescenți, trecute de timpul lor. Sunt millenial și au făcut parte din copilăria mea but man, nu înțeleg de ce încă sunt atât de populari.

Apoi mi-am amintit că pe lista mea de hate se adaugă Andreea Bănică, în special după ce Spotify a dezgropat "Hooky Song" pentru mine și am amețit în momentul în care a pornit melodia. Dacă îmi amintesc bine Oana Zăvoranu a făcut un episod întreg despre ea pentru că e în stare să facă reclamă oricărui produs pentru bani. Am văzut și că a scăpat de alunița de pe față dar asta nu o face mai puțin insuportabilă pentru mine.

Ultima la care mă pot gândi e Alina Eremia. La fata asta chiar nu am idee de ce nu o suport. Cel mai probabil din cauza că o asociez cu Ariana Grande (pe care, de asemenea, nu o suport dar aici vorbesc strict de artiști din România) sau pentru că e prea overrated.

Așadar, mai există cineva care s-a trezit hater astăzi și are artiști pe care pur și simplu nu-i agreează deloc? Știu că mulți artiști cad în această categorie, dar există acea subcategorie care sunt artiștii despre care când auzi ceva (ori când le auzi melodiile) să te facă să-ți dai ochii peste cap la infinit. Artiști pe care nu-i poți ignora pur și simplu când vine vorba de ei.", a scris acesta pe Reddit.

"Nu suport să îi aud vocea când vorbește"

Propunerea acestuia s-a bucurat de succes și a strâns peste 400 de comentarii.

"Nu faci parte din publicul lor țintă. Ăștia nu cântă pentru tine, ci pentru ăia care erau adolescenți când s-au lansat.

Am fost invitat în urmă cu vreo 2-3 ani la un concert al lor într-un restaurant din oraș.

Sala era plină până la refuz doar cu oameni de peste 30 ani, însă am văzut și niște doamne de peste 70 (una venise cu față ei de 50+).

Spectacolul lor a durat vreo 2.5h, timp în care au luat pauză doar vreo 10 minute, să bea ceva și să se schimbe. În rest, doar muzică live, ce a ținut toată sala în picioare.

Comparativ cu Delia, care în aceeași perioadă a avut un concert în același local, a întârziat vreo oră și jumătate, a cântat 4 melodii și a plecat, a costat și de vreo 3 ori mai mult, 3 Sud Est chiar și-au meritat banii. Cu siguranță nu sunt în top 100 melodii pe care le-aș avea în playlist, dar aș mai plăti un bilet la ei doar pentru atmosferă și prestație."

"Andra, când cânta e ok, voce bună, alea alea, dar nu suport să îi aud vocea când vorbește, mă irită timbrul ei vocal + e ceva ce îmi displace la față și stilul ei. N-a făcut nimic greșit, e de la mine."

"Same. Mie personal mi se pare că nu e o persoană atât de "bună" pe cât vrea să pară ci mai degrabă genul căruia îi "put" muuulte."

"Vlăduță Lupău și toți "artiștii" de muzică populară "faimoși"."

"Are atitudine de bădăran"

"Mai bine facem o lista cu aia suportabili."

"Tudor Chirilă. Are atitudine de bădăran şi încă se crede adolescent la 40+ de ani. Nu-i suport faţa, muzică şi ideile."

"Ristei. Mi se părea un copil de bani gata și acum e un adult în toată firea și tot nu știu care e meseria lui, e doar agarici pe la diverse emisiuni și a cântat o piesă sau două acum 20 de ani. Mare vedetă."

"Carlas Dreams! Parcă toate melodiile sunt la fel."

"Eu nu îl suport absolut deloc pe Dan Bitman, nu știu exact de ce."

"Vescan. Toate melodiile lui sunt despre iubire neîmplinită de 10 ani. Găsește vtm o femeie ok și cânta-mi despre o vacanță în Croația."

"Zâmbetul lui cu toți dinții aia atât de falși și grotești mă exasperează"

"Nimeni nu mă scoate mai tare din sărite decât Andreea Mantea. Pomeții aia super exagerați și atitudinea ei de copila de 8 ani răsfățată mă scârbesc mai tare că orice."

"Dorian Popa!!!! Jesus, nu-l suport deloc! Mi se pare atât de urat și enervant, iar zâmbetul lui cu toți dinții aia atât de falși și grotești mă exasperează."

"Spike și Macanache. Macanache pare fake rău și primu nu mi-a făcut nimic da pare arogant și nu-mi place fața lui."

"Smiley mi se pare că nu are piiiic de voce."

"Nu o suport pe Andra. Niciodată nu mi-a plăcut, și la un moment dat era peste tot la tv. Mă irită vocea ei, cum se strâmbă când cântă și cel mai tare, soțul pe care-l are."

"Delia. Mi se pare că a devenit foarte vulgară, s-a "trapperit" și la IUMOR nu e deloc amuzantă. Nu-i văd locul acolo."

"Toate sunt abandonate, triste, înșelate"

"Toți din industria muzicală prezența, toate melodiile niște mizerii, cu versuri mizerii fără logică nu știu să le dau numele că nu-i cunosc dar de fiecare dată când bagă o melodie românească la radio schimb repede. Chiar mă gândeam acum ceva timp că probabil de asta ascultă lumea așa multe manele (alte mizerii) probabil pentru că muzică pop nu au ce să asculte cu toate miorlăitele și nici o melodie pozitivă, ba dar nici măcar una. Toate sunt abandonate, triste, înșelate, mor de dor, dar una fericită, nu."

"Cheloo. Cel mai ratat om din România. La vârstă lui cânta despre droguri în loc să cânte despre cum își duce copilul la grădiniță."

"Smiley nu mi se pare ceva deosebit. Din păcate posturile de radio te forțează să îl asculți."

"Peste jumătate din piese sunt despre despărțiri"

"Irina Rimes și Tudor Chirilă pentru că încă se cred adolescenți."

"Muzica de la noi (din prezent) este în general foarte tristă și tocmai de aia nu prea o înghit. Cred că peste jumătate din piese sunt despre despărțiri și iubiri neîmplinite."

"Carla s Dreams. Se ia mult prea în serios și mă irită."

"Irina Rimes. Nu îmi place nici ce cântă, nici cum cântă, nici ce transmite, nici nimic. Și nu că îmi este indiferență, că atunci aș uita de ea în 2 secunde, dar chiar îmi displace, deci îmi creează o senzație aiurea care durează mult mai mult după ce o văd."

"Suntem un popor de triști și se vede în muzică"

"Carla's Dreams, The Motans, tot ce e muzică comercială despre relații eșuate și dragoste neîmpărtășită. Suntem un popor de triști și se vede în muzică."

"Nu-mi place Puya, sincer acum, și eu sunt milenial și când îi văd și pe ăștia mai puștani că țopăie pe muzică lui, mai ales fetișcanele de 17 ani că se fâțâie pe muzica lui, serios, mă frustrează destul de tare. Omul nu are voce de rap/hip hop, are accent slab, efectiv, latră versuri și nimic mai mult. Versurile nu mă impresionează, se dă hipster old school."

"Adrian Despot - mi se pare grețos de arogant pentru cineva care e de fapt un nimeni, dacă îl da afară vocea româniei nu mai aude nici dracu de el 20 ani iară, ar fi Tudor Chirilă 2.0

Tudor Chirilă - mi se pare penibil și un pic creepy, un #tryhard să fie relevant mai mult de 30 secunde și după 50 ani tot nu îi iese. Am auzit că recent a descoperit YouTube.

Șișu + Puya - 2 "rapperi" penibili și solo și că grup. De 30 ani sau cât dracu "activează", target audience-ul lor sunt copii proști între 12 și 19 ani. Puya nu știe ce să facă să fie și el relevant 5 minute. Sișu măcar o ține tot așa pe filmu ăla de junky care se plânge de viață. A început că "rapper underground" cu o mâna de fani și așa o să moară. Am prieteni cu mai multe views pe twitch decât ăștia 2 împreună cu zeci de ani de carieră în spate.

Măruță - e nevoie de vreo explicație? A fost vreodată într-o emisiune care să nu fie varianta românească a unei emisiuni populare americane? Când am văzut că fură și alte canale de YouTube ca Hoț Ones că nu are idei de emisiune m-am căcat pe mine de ras.

În principiu ăștia care au avut 5 minute de faima și un hit prin anii 2000 și de atunci nu i-a băgat nici dracu în seama și acum se comportă de parcă sunt Eminem sau au fost în formația Beatles și vor să intre în the "influencer game".

Smiley - Justin Bieber from OLX."

"De obicei evit în mod activ artiști români. Sunt în general no-talent trash care copiază pe cineva străin. Literalmente copiază nu "sunt inspirați"."

"Eternul Smiley. Era cute când era tânăr și fresh cu Simplu. Bittman, for political reasons. Și marele trofeu merge la Tudor Chirilă, pentru că e mega-penibil să mai faci la vârsta lui muzică pentru studente la litere și filosofie și să te crezi gurul adolescenților pe FB. Nevertheless, mențiune cu coroniță pentru Andra, care în afară de faptul că are o voce decentă în deșertul muzicii românești nu are decât tupeu, promovare și bani. Toți nehaliții care fac reclame la Betano, Catena și alte șușe. În ultima vreme avusesem o ura nedeslușită pentru Alexandru Arșinel. Nici Țociu și Pallade nu scapă din top."

"Carlas Dreams, o mizerie de muzică care de fapt este despre droguri și pastile și apoi ne mirăm că bagă copii droguri."

"Voltaj - cele mai penibile versuri și melodii"