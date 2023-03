Vedete mondiale care sunt de partea lui Putin. Celebrități care i-au întors spatele VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin și-a pierdut prietenii încă de când Rusia a invadat Ucraina anul trecut, pe 24 februarie 2022. Dar unele personalități publice i-au rămas loiale, inclusiv actori și muzicieni de la Hollywood.

De la actorul Leonardo DiCaprio la starul artelor marțiale Jean-Claude Van Damme, unele celebrități au fost cândva fericite să fie fotografiate cu președintele rus Vladimir Putin.

În timp ce unii dintre ei continuă să îl apere pe Putin, ei au declarat, de asemenea, că sunt împotriva războiului. Dar după ce liderul rus a lansat anul trecut o invazie la scară largă a Ucrainei, mulți au ținut să se distanțeze de el, scrie Business Insider.

Actorul belgian și expert în arte marțiale Jean_Claude Van Damme, 62 de ani, de exemplu, a vizitat Ucraina luna trecută și a fost filmat strigând "Glorie Ucrainei" alături de soldații ruși.

Mutare secretă a Rusiei la 360 de kilometri de SUA: Putin apelează la un fost spion KGB

Ads

În 2007, Van Damme, fiica sa și Putin - de asemenea, un cunoscut pasionat de arte marțiale - au vizitat împreună un eveniment MMA în Sankt Petersburg, Rusia, așa cum a raportat Kremlinul la acea vreme.

Leonardo DiCaprio, actor celebru american, 48 de ani, câștigător al premiului Oscar, care s-a întâlnit cu Putin în 2010 pentru a discuta despre periclitarea tigrului siberian, a făcut de atunci donații unor grupuri umanitare care operează în Ucraina.

La o lună după ce Rusia a lansat atacul, DiCaprio a făcut donații unor grupuri precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Salvați Copiii, a relatat Associated Press.

Un alt fost amic din showbiz, actorul francez Gérard Depardieu, 74 de ani, l-a criticat de atunci pe Putin pentru "excesele sale nebunești" și a fost critic cu privire la război. În 2013, Putin a semnat un ordin executiv prin care l-a făcut pe Depardieu cetățean rus. Actorul dorea să devină cetățean rus pentru a economisi taxe în Franța, a relatat The New York Times.

Ads

Într-o scrisoare adresată televiziunii ruse de stat la acea vreme, el a spus: "Îl iubesc foarte mult pe președintele vostru, Vladimir Putin, și este reciproc", potrivit The Times. După război, Depardieu a declarat Agenției France-Presse într-un interviu: "Rusia și Ucraina au fost întotdeauna țări frățești. Sunt împotriva acestui război fratricid".

"Eu spun: "Opriți armele și negociați"", a adăugat el. În martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, presa franceză a relatat că Depardieu a devenit cetățean al Emiratelor Arabe Unite. Nu este clar când anume a avut loc acest lucru.

Un actor american celebru a fost decorat de Putin

În 2003, solistul trupei Beatles, Paul McCartney, cântăreț britanic, 80 de ani, a vizitat Kremlinul pentru a cânta pentru Putin. De la război încoace, el și-a arătat solidaritatea cu Ucraina.

În 2001, actorul Jack Nicholson, american, 85 de ani, i-ar fi oferit lui Putin un rol de producător de film într-un viitor film, după ce liderul rus a spus că i-a plăcut filmul său "One Flew Over the Cuckoo's Nest". De atunci, Nicholson s-a declarat în sprijinul Ucrainei.

Ads

Într-un videoclip postat la câteva luni după invazia Rusiei în Ucraina, Nicholson a fost văzut ținând în mână o piatră în culorile steagului ucrainean. În legendă scria: "Nu am văzut nimic: Suntem alături de poporul ucrainean".

Lovitură primită în plin de Putin: Banii președintelui rus găsiți într-o ascunzătoare de procurori

Probabil că cel mai public susținător al său este actorul hollywoodian Steven Seagal, american care, de asemenea, a devenit cetățean rus în 2016, după ce Putin i-a dat personal pașaportul.

Seagal și Putin sunt prieteni de lungă durată. Actorul a susținut anterior anexarea Crimeii în 2014 și susține, de asemenea, invazia actuală a Rusiei în Ucraina.

În februarie, Putin i-a acordat Ordinul Prieteniei pentru "activitatea sa umanitară și culturală internațională", potrivit Reuters.

Seagal, în vârstă de 70 de ani, este cunoscut pentru aparițiile sale în mai multe filme de acțiune de la Hollywood, printre care "The Patriot" și "Above the Law". În 2017, Ucraina i-a interzis lui Seagal să intre în țară din motive de securitate națională, a relatat The Guardian.

Ads