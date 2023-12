Actor din Baywatch, acuzat ca a injunghiat o femeie

Jeremy Jackson, actor cunoscut din serialul "Baywatch", este acuzat ca a injunghiat o femeie in plina strada.

Victima sustine ca a fost injunghiata de Jackson in mana, picior si spate, relateaza Gossip Cop. Potrivit acesteia, actorul ar fi incercat sa fure automobilul iubitului ei. Cand a incercat sa-l opreasca, Jackson a atacat-o cu un cutit.

Ulterior, Jackson a fugit de la locul disputei, insa a fost arestat la hotel. In prezent, el este acuzat de atac cu o arma mortala, informeaza TMZ, care a intrat in posesia unei fotografii in care ranile femeii sunt vizibile.

Actorul risca sa petreaca la inchisoare sapte ani.

Actor din Baywatch, arestat dupa ce a injunghiat un barbat

Nu e prima oara cand Jackson are probleme cu legea. In aprilie, acesta a fost arestat pentru o fapta similara, fiind acuzat tot de atac cu arma mortala. Actorul sustine insa ca a fost jefuit in timpul unei petreceri pe care o tinea la el acasa. Cand a fost amenintat cu arma, a scos un cutit pentru a se apara.

A.S.