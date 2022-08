Actor din Baywatch, arestat dupa ce a injunghiat un barbat

Actorul Jeremy Jackson, cunoscut mai ales din serialul "Baywatch", a fost arestat, la finele saptamanii trecute, dupa ce a injunghiat un barbat.

Incidentul a avut loc intr-un local pe care actorul il inchiriase pentru o petrecere. La un moment dat, un barbat a intrat intr-o altercatie cu acesta, dupa ce i-a luat 2.300 de dolari. O angajata a barului s-a oferit sa-l ajute pe actor, chemand pe cineva pentru o eventuala confruntare cu cel care ii luase banii. Numai ca indata ce "ajutorul" a sosit, si acesta a incercat sa-l jefuiasca.

Cand acest al doilea barbat a indreptat asupra lui Jackson un pistol, actorul l-a injunghiat, informeaza Gossip Cop.

A doua zi, actorul a venit in localul in care avusese loc petrecerea, pentru a-si lua niste lucruri. Pentru ca era incuiat, a fortat intrarea, ceea ce a facut ca politia sa fie chemata sub suspiciunea de jaf. Asa a ajuns Jackson sa fie arestat. Ulterior, s-a dovedit ca acesta corespunde descrierii facute de cel care fusese injunghiat.

Intre timp, Jackson, in varsta de 34 de ani, a fost eliberat dupa platirea unei cautiuni de 30.000 de dolari.

Jackson este cunoscut mai ales din "Baywatch", unde l-a jucat pe Hobie Buchannon, fiul din serial al lui David Hasselhoff. In ultimii ani, acesta s-a luptat cu dependenta de droguri si alcool, avand o viata zbuciumata. La un moment dat s-a zvonit ca a incercat sa-si omoare iubita.

Anul trecut, acesta a aparut in presa, sustinand ca a fost batut de Paris Hilton si Brandon Davis, la o petrecere data de vedeta in vila sa din Malibu. Recent, acesta a fost dat afara din emisiunea Big Brother, varianta britanica.

