Actrita de 31 de ani moarta dupa o liposuctie

O actrita de la Bollywood, in varsta de 31 de ani, a murit in urma complicatiilor aparute dupa o operatie de liposuctie suferita in urma cu sase saptamani, in SUA.

Decesul lui Aarthi Agarwal a fost cauzat de un atac de cord, care a aparut pe fondul complicatiilor de dupa procedura medicala, informeaza ContactMusic.

Agarwal si-a facut debutul in cinematografie la varsta de 16 ani, in filmul "Paagalpan", jucand apoi in "Indra", "Veede", "Bambara Kannaley" si "Ranam 2", cel din urma film fiind lansat in India in aceeasi zi in care a murit.

Doliu la Hollywood: Actor cunoscut mort la 58 de ani - a jucat si in Seinfeld

In 2006, actrita a aparut pe prima pagina a gazetelor dupa ce a incercat sa se sinucida. A fost atunci spitalizata, in India, cu rani la cap.

Actrita se casatorise in 2007 cu un inginer de software, divortand doi ani mai tarziu.

A.S.

Ads