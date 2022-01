Actorul Antonio Banderas a ramas fara portofel la Budapesta, in cursul acestei saptamani, imediat ce a fost inconjurat de fani, cand se afla pe aeroportul Franz Litzt.

Abia cand a urcat in masina starul din Masca lui Zorro a realizat ca ramasese fara lichiditati. Conform Austrian Times, care citeaza FemaleFirst, politistii ar fi declarat ca este vorba de o retea bine organizata, care a profitat de busculada creata odata cu aparitia lui Banderas.

Nu exista informatii cu privire la suma de bani aflata in portofel.

Nu e singurul actor pe care hotii au pus ochii. Nu cu multa vreme in urma, o masina de colectie a lui John Travolta, un Mercedes din 1970, a fost fost furata in decurs de numai 10 minute, cat actorul din Pulp Fiction a lipsit de langa ea, in Santa Monica.

John Travolta a ramas fara un Mercedes de 100.000 de dolari, care i-a fost furat

Automobilul a fost recuperat in ianurie, insa pe bucati, multe piese nefiind gasite nici pana acum.

Ads