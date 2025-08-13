Bataie de joc: A furat din masina in care a murit Paul Walker - ultimele detalii ale cazului

Autor: Anca Serghescu
Vineri, 06 Decembrie 2013, ora 23:25
5807 citiri
Bataie de joc: A furat din masina in care a murit Paul Walker - ultimele detalii ale cazului

Un adolescent care este suspectat ca ar fi furat o bucata din automobilul Porsche Carrera GT, in care actorul Paul Walker si prietenul sau au murit in weekend, a fost arestat.

Dupa accident, ce-a mai ramas din masina arsa in explozia ce a urmat impactului cu un stalp si un copac a fost incarcat intr-un camion. Soferul acestuia a oprit la un semafor si, din spusele unui martor, un barbat aflat in automobilul din spate s-a deplasat si a smuls o piesa dintre fiarele contorsionate, intorcandu-se in masina fara ca soferul camionului sa observe.

Suspectul a fost identificat ca fiind Jameson Witty, in varsta de 18 ani, din Tujunga, California, relateaza Business Insider. Acesta a fost ridicat din casa sa si dus la sectie inca de joi, iar bucata din Porsche-ul din 2005 a fost recuperata dintr-o alta resedinta.

Se pare ca mai exista o persoana implicata, un barbat de 25 de ani, a carui identitate nu a fost facuta publica, insa acesta se afla in afara statului California. Din cele mai recente informatii rezulta ca aceasta urmeaza sa se predea, informeaza AP.

Cat despre Witty, cautiunea acestuia a fost fixata la 20.000 de dolari.

Tatal lui Walker, despre ultima discutie avuta cu fiul sau

Tatal lui Paul Walker a declarat, vineri, intr-un interviu emotionant acordat E! News, ca ultima discutie cu fiul sau a fost tocmai pe tema cascadoriilor pe care acesta le facea cu masina, punandu-l sa promita ca se va potoli.

Walker Sr. a mai spus ca fiul sau avea probleme in a-si manageria celebritatea, ca adesea se simtea stanjenit de vizibilitatea sa.

A incercat sa-l salveze, cu riscul vietii sale

Tot vineri a iesit la iveala ca un barbat, Newt Wimer, prieten din copilarie al lui Paul Walker, a facut eforturi supraomenesti de a-l salva, cand masina a luat foc, relateaza Daily Mail.

Barbatul de 37 de ani si-a ars mainile in incercarea de a-si scoate prietenul din flacari, insa a fost tinut la distanta de pompieri. In fotografiile facute la locul accidentului se poate vedea cum acesta loveste un pompier, in incercarea de a ajunge la masina in flacari.

Chiar si daca ar fi ajuns la el, cu siguranta acesta era deja decedat. Walker a fost declarat decedat imediat ce echipele de salvare au ajuns la el, adica la mai putin de 3 minute dupa ce a fost dat telefonul la 911.

Newt Wimer, fost coleg de liceu cu Walker, in Los Angeles, are 37 de ani si partcipase si el la evenimentul caritabil. Nici el nu e strain de lumea filmului, fiind cascador, el jucand, printre altele, in Armageddon si Piratii din Caraibe. In timpul liber, tanarul este si inventator.

Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au...
Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
Președintele României Nicușor Dan a postat, pe pagina personală de Facebook, marți, 12 august, un videoclip cu vizita privată făcută în Republica Moldova, alături de partenera sa de...
#arestat furt piesa masina Walker, #masina murit Paul Walker jefuita, #caz Paul Walker detalii, #noutati ancheta moarte Paul Walker, #tatal Paul Walker ultima, #prieten copilarie incercat salvat Walker , #actori
Comentarii
Poza grob
grob
rank 5
"masina arsa in explozia..." Sunteti sigura d-na Serghescu...:)))
. Vezi tot
Poza antim
antim
rank 5
mare branza ce a luat, o bucata, un fier contorsionat de foc
bucata aia amarata o vindea candva, dar nu mai mult, pe internet, doar celor care isi mai aminteau de el.... Vezi tot
Vezi toate comentariile (5) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
ObservatorNews.ro
"Micuta si sociabila. Vreo oferta?". Experientele romanilor care au mers cu necunoscuti in vacante
DigiSport.ro
Alexandru Mitrita a intrat in istorie

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oana Monea clarifică zvonurile despre presupusul conflict cu Maria Avram după Insula Iubirii 2025: „Aș fi luat avocați”
  2. Ai cumpărat porumb? Păstrează-i mătasea! Poți face un ceai vindecător cu ajutorul acesteia
  3. Când să alegi bateria pentru un lavoar cu senzor? CINCI scenarii în care este potrivită
  4. Reacția virală a lui Jennifer Lopez când o insectă s-a așezat pe ea, în timpul concertului din Kazahstan VIDEO
  5. Vrei să renunți la cafea? Ce schimbări apar în organism după o lună
  6. Ai decis să te muți? Află cel mai bun mod prin care o poți face. Nu vei regreta!
  7. TOP 5 purificatoare aer de polen pentru AMBROZIE
  8. Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială
  9. Maluma și-a întrerupt show-ul pentru a certa o mamă din public: „Credeți că e o idee bună?” VIDEO
  10. Gina Pistol, declarații surprinzătoare despre Delia și INNA: „Dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”