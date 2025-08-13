Bataie de joc: A furat din masina in care a murit Paul Walker - ultimele detalii ale cazului

Un adolescent care este suspectat ca ar fi furat o bucata din automobilul Porsche Carrera GT, in care actorul Paul Walker si prietenul sau au murit in weekend, a fost arestat.

Dupa accident, ce-a mai ramas din masina arsa in explozia ce a urmat impactului cu un stalp si un copac a fost incarcat intr-un camion. Soferul acestuia a oprit la un semafor si, din spusele unui martor, un barbat aflat in automobilul din spate s-a deplasat si a smuls o piesa dintre fiarele contorsionate, intorcandu-se in masina fara ca soferul camionului sa observe.

Suspectul a fost identificat ca fiind Jameson Witty, in varsta de 18 ani, din Tujunga, California, relateaza Business Insider. Acesta a fost ridicat din casa sa si dus la sectie inca de joi, iar bucata din Porsche-ul din 2005 a fost recuperata dintr-o alta resedinta.

Se pare ca mai exista o persoana implicata, un barbat de 25 de ani, a carui identitate nu a fost facuta publica, insa acesta se afla in afara statului California. Din cele mai recente informatii rezulta ca aceasta urmeaza sa se predea, informeaza AP.

Cat despre Witty, cautiunea acestuia a fost fixata la 20.000 de dolari.

Ads

Tatal lui Walker, despre ultima discutie avuta cu fiul sau

Tatal lui Paul Walker a declarat, vineri, intr-un interviu emotionant acordat E! News, ca ultima discutie cu fiul sau a fost tocmai pe tema cascadoriilor pe care acesta le facea cu masina, punandu-l sa promita ca se va potoli.

Walker Sr. a mai spus ca fiul sau avea probleme in a-si manageria celebritatea, ca adesea se simtea stanjenit de vizibilitatea sa.

A incercat sa-l salveze, cu riscul vietii sale

Tot vineri a iesit la iveala ca un barbat, Newt Wimer, prieten din copilarie al lui Paul Walker, a facut eforturi supraomenesti de a-l salva, cand masina a luat foc, relateaza Daily Mail.

Ads

Barbatul de 37 de ani si-a ars mainile in incercarea de a-si scoate prietenul din flacari, insa a fost tinut la distanta de pompieri. In fotografiile facute la locul accidentului se poate vedea cum acesta loveste un pompier, in incercarea de a ajunge la masina in flacari.

Chiar si daca ar fi ajuns la el, cu siguranta acesta era deja decedat. Walker a fost declarat decedat imediat ce echipele de salvare au ajuns la el, adica la mai putin de 3 minute dupa ce a fost dat telefonul la 911.

Newt Wimer, fost coleg de liceu cu Walker, in Los Angeles, are 37 de ani si partcipase si el la evenimentul caritabil. Nici el nu e strain de lumea filmului, fiind cascador, el jucand, printre altele, in Armageddon si Piratii din Caraibe. In timpul liber, tanarul este si inventator.

Ads