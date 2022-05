Blonda de la Drept s-a facut bruneta

Reese Witerspoon, cunoscuta mai ales pentru rolul din Blonda de la Drept, a decis sa renunte pentru o vreme la aceasta eticheta.

Decizia nu are legatura cu faptul ca se afla la a doua casatorie sau ca are trei copii, ci este un sacrificiu pe care vedeta il face pentru un nou rol, relateaza People.

Astfel, schimbarea este menita sa o ajute pe actrita de 37 de ani sa intre mai bine in pielea personajului interpretat in The Good Lie. In acest film, Reese ajunge sa lege o prietenie profunda cu refugiati sudanezi.

