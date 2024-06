Calatorie de 1,5 milioane de dolari cu Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a scos la licitatie o calatorie in spatiu alaturi de el, in cadrul unei gale caritabile, pentru care a obtinut 1,5 milioane de dolari.

Actorul de 39 de ani le-a oferit fanilor sansa de a licita pentru a-l insoti intr-o calatorie in spatiu, in cadrul unei licitatii organizate in sudul Frantei de o organizatie umanitara, transmite Female First.

Norocosul castigator al licitatiei va avea ocazia de a calatori in spatiu alaturi de vedeta din "Lupul de pe Wall Street", anul viitor, la bordul Virgin Galactic.

Gala a avut loc joi, iar in cadrul evenimentului au fost scoase la licitatie inclusiv o serie de tablouri. Scopul galei este unul caritabil, iar banii vor fi investiti in cercetare pentru bolnavii de HIV-SIDA.

La gala de licitatii caritabile au luat parte si vedete precum Justin Bieber, Jessica Chastain, Sharon Stone, Heidi Klum, Rosie Huntington Whiteley, Rosario Dawson sau Kellan Lutz.