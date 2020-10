Cele mai bune zece filme ale lui Sean Connery, actorul scotian care s-a stins la varsta de 90 de ani

"Incoruptibilii" este clasat abia pe locul 15 dintr-un total de 50 de filme.Topul celor mai bune zece filme ale lui Sean Connery este acesta:10. Thunderball, 1965.9. Time Bandits, 1981.8. Vanatoarea lui Octombrie Rosu, 1990.7. The Molly Maguires, 1970.6. Crima din Orient Express (Murder on the Orient Express), regia Sidney Lumet. 1974.5. From Russia with Love, 1964.4. Dr. No, regia Terence Young, 1962.3. Omul care voia sa fie rege (The Man Who Would Be King), regia John Huston2. GOLDFINGER, 1964.1. DARBY O'GILL AND THE LITTLE PEOPLE (1959)Connery a jucat in 90 de filme, iar in 1988 a primit trofeul Oscar pentru rolul secundar din "The Untouchables", regizat de Brian De Palma. Connery a jucat in 90 de filme, iar in 1988 a primit trofeul Oscar pentru rolul secundar din "The Untouchables", regizat de Brian De Palma.