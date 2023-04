Charlie Sheen renunta la actorie - Anger Management, cantecul de lebada

Actorul Charlie Sheen a declarat ca Anger Management, cel mai recent film al sau, este si ultimul pe care il face, urmand sa renunte la actorie, pentru a se dedica celor 5 copii ai sai.

El a declarat pentru New York Times, ca Anger Management este "cantecul sau de lebada", relateaza Business Insider.

Actorul de 46 de ani a trecut prin trei mariaje, avand in total 5 copii. Isi vede viitorul petrecut pe stadioane, in public la meciurile de fotbal, si in parcuri de amuzament. "Si cand toate astea se termina, gata", a declarat el.

"Fac asta (actoria - n.red.) de 30 de ani. (...) Sunt recunoscator. Am avut o viata de vis, ca urmare a televiziunii. Insa la un moment dat obosesti sa porti hainele altcuiva, sa spui vorbele altuia si sa muncesti intr-un spatiu care nu e al tau", a declarat actorul.

In plus, gandeste Sheen - dat afara de pe platoul de la Two and a Half Men, dupa mai multe scandaluri cu droguri, prostituate si comportament necorespunzator - ar trebui sa avem sansa unui singur show de succes, ceea ce, a dat el de inteles, in cazul sau s-a si intamplat.

Asta nu inseamna ca Anger Management va fi un serial scurt - daca primele 10 episoade se vor bucura de succes, se va mai bate palma pentru inca 90.

Ramane de vazut si daca declaratiile actorului, slobod la gura, nu sunt doar o strategie de marketing.