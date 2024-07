Cum arata la plaja Charlize Theron, la 38 de ani (Galerie foto)

Chiar daca are 38 de ani batuti pe muchie, actrita Charlize Theron poate face oricand geloase tinere ce au jumatate din varsta sa.

Recent, aceasta a fost fotografiata la plaja, unde se afla impreuna cu baiatul sau, Jackson, in varsta de 1 an si jumatate, si mai multi prieteni. Fotografiile realizate in weekend au fost facute in Hawaii, actrita din Prometheus aratand excelent intr-un costum de baie rosu, relateaza Daily Mail.

Recent, intrebata daca are de gand sa-si faca vreo operatie estetica, actrita a negat. Fotografiile surprinse de paparazzi nu fac decat sa argumenteze raspunsul vedetei. "Nu stiu insa cum voi gandi legat de asta la 54 de ani", a declarat insa actrita, care recunoaste ca asupra femeilor exista o presiune imensa din acest punct de vedere.

Intrebata care e secretul fizicului sau, Charlize a replicat, naturala: "Cand duci o viata buna si ai ganduri bine, se vede".

