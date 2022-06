Doliu in lumea filmului - actor de 49 de ani gasit mort

Actorul Lee Reherman, in varsta de 49 de ani, cunoscut pentru productia American Gladiators, a murit.

Actorul, care interpreta personajul Hawk in American Gladiators a fost gasit mort in locuinta sa, arata People. Cea care i-a descoperit trupul neinsufletit a fost chiar iubita sa, transmite TMZ.

Un reprezentant al lui Lee Reherman a declarat ca in ultima vreme actorul se plangea ca nu se simte bine. Acesta se afla in perioada de recuperare dupa o interventie chirurgicala suferita la sold.

Lee Reherman l-a interpretat pe Hawk in American Gladiators din 1993 pana in 1996. Actorul a mai jucat in "The First Family", "Jane The Virgin", "X-Files" si "NCIS".

A.G.

