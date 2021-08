A murit Ed Asner. Actorul american laureat de șapte ori cu Emmy avea 91 de ani

Agentul său a confirmat pentru Variety că actorul a murit pe 29 august, acasă, înconjurat de familie.Asner, care şi-a împrumutat vocea pentru filmul animat „Up” (2009), a lucrat multe decenii pentru televiziune.Rolul Lou Grant din „The Mary Tyler Moore Show” i-a adus trei premii Emmy şi, după ce programul a fost încheiat, a revenit cu acelaşi personaj într-un show propriu pentru care a câştigat două Emmy. Alte două trofee au recompensat munca lui în miniseriile „Rich Man, Poor Man” şi „Roots”.Mai recent, el a jucat în „Grace & Frankie”, „Cobra Kai” şi şi-a împrumutat vocea pentru „American Dad!”.În industrie a fost respectat pentru activismul său privind diverse cauze liberale şi pentru modul în care a condus Sindicatul actorilor americani, din 1981 până în 1985. În ultimii ani s-a exprimat împotriva actualei conduceri SAG-AFTRA, mai ales din cauza schimbărilor în planul de sănătate.Pe când a fost preşedinte al Sindicatului a fost criticat pentru că a făcut declaraţii politice legat de implicarea SUA în El Salvador. Opiniile exprimate e posibil să îl fi costat 60.000 de dolari pe episod, iar CBS a anulat serialul „Lou Grant” după cinci sezoane fără să dea prea multe explicaţii. Totuşi, Asner a continuat să critice standardele de muncă din industrie şi să lupte pentru sindicalizare.A mai făcut parte din distribuţia unor producţii de televiziune ca „A Small Killing” şi „A Case of Libel”, dar a jucat şi în filmele „Skin Game”, „Fort Apache the Bronx”, „Daniel” şi „JFK”.În anii 1990 - 2000, a apărut în „Academy Boyz”, „Hard Rain”, „The Bachelor”, „Above Suspicion”, „Elf” şi „Enchanted Cottage”.În 2002 a jucat rolul papei într-un film italian de televiziune, „Pope John XXIII”. A mai fost nominalizat la Emmy pentru rolurile din „The Christmas Card” şi „CSI: NY”.A primit din partea SAG, în 2002, trofeul pentru întreaga activitate, iar în 2003 a fost inclus în Academy of Television Arts & Sciences Hall of Fame.Ed Asner a avut patru copii şi a fost căsătorit de două ori, mariaje care s-au încheiat cu divorţuri.