Ethan Hawke, in Romania cu ocazia premierei fimului Before Midnight

Actorul american Ethan Hawke, nominalizat la Oscar, vine in Bucuresti, pe 26 iunie, pentru a incuraja investitiile in educatia timpurie a celor mai saraci copii din Romania, cu ocazia premierei ultimului sau film, Before Midnight.

Premiera este organizata de Asociatia OvidiuRo, cofondata de Leslie Hawke, mama actorului, impreuna cu Maria Gheorghiu.

Regizorul filmului, Richard Linklater, va fi si el prezent la evenimentul ce-si propune sa stranga fonduri pentru continuarea programului Fiecare Copil in Gradinita al asociatiei, un program educational premiat in repetate randuri pentru rezultatele sale.

Evenimentul se va numi Before It's Too Late (Inainte sa fie prea tarziu) pentru a face legatura cu celelalte doua filme ce fac parte din "seria Before-urilor", Before Sunrise si Before Sunset.

Organizatorii isi propun sa atraga atentia asupra nevoii de a oferi copiilor saraci o educatie de calitate incepand cu varsta de trei ani, inainte sa fie prea tarziu pentru ei, pentru integrarea lor in scoala si in societate.

"Importanta educatiei timpurii a devenit in ultima vreme un subiect de interes in S.U.A., dar si in Uniunea Europeana.

Presedintele Obama a anuntat ca educatia timpurie este una dintre prioritatile mandatului sau si sunt foarte bucuroasa ca Ethan si Rick, care sunt parinti la randul lor, vor sa vina in Romania pentru a vorbi despre importanta educatiei timpurii si prescolare.

Speram ca vom atrage atentia asupra acestui aspect esential in viata copiilor, mai ales a celor proveniti din familii sarace" spune Leslie Hawke, mama actorului, care traieste in Romania din anul 2000, cand a venit ca voluntar Peace Corps.

Cat te costa sa-l vezi pe Ethan Hawke

Dupa vizionarea filmului, cei doi invitati de la Hollywood vor raspunde intrebarilor venite din partea publicului intr-o sesiune de discutii, urmata de o petrecere. Evenimentul va fi precedat de o conferinta de presa, la ora 18:00 si un Cocktail VIP, la ora 18:30.

Un bilet la film, sesiune de discutii si petrecere va costa 35 de euro (150 lei). Pentru a avea acces si la VIP Cocktail va trebui sa platiti 300 de euro. Biletele de 35 de euro vor fi puse in vanzare pe portalul bilete.ro, dupa 15 mai.

Pentru biletele ce includ si prezenta la Cocktailul VIP contactati Asociatia OvidiuRo.

