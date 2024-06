Frank Sinatra a jucat intr-un film porno cand avea 19 ani, pentru ca avea mare nevoie de bani, primind 100 de dolari pentru aceasta prestatie.

Declaratia a fost facuta de Darwin Porter, autorul biografiei "Frank Sinatra: The Boudoir Singer". Potrivit lui Porter, artistul a jucat intr-un film in anul 1934, intitulat "The Masked Bandit", scrie Daily Mail.

Frank Sinatra a primit 100 de dolari pentru rolul din acel film, dar s-a asigurat ca pelicula sa nu va fi niciodata proiectata in public, dupa ce a ajuns celebru. Personajul interpretat de cantaret era mascat, asa ca doar Sinatra si inca doi colegi au stiut in care scene aparea el.

Artistul a murit in anul 1998, la Los Angeles, din cauza unui infarct. El a castigat un premiu Oscar pentru filmul "From Here to Eternity" (1953), precum si 11 premii Grammy, dintr-un total de peste 30 de nominalizari.

