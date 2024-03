Gafa imensa a unui ziar de prestigiu: Actor din Star Trek, numit gay - vezi reactia sa

Publicatia britanica The Guardian a "facut-o de oaie", afirmand despre actorul Patrick Stewart, din Star Trek, ca este gay.

In loc sa se supere, actorul in varsta de 73 de ani, casatorit si cu doi copii, da replica in mediul online, mentionand ca afirmatia este o binevenita rupere de ritm, el si fanii sai fiind obisnuiti sa citeasca despre moartea sa, dupa cum relateaza eonline.com.

"O schimbare binevenita... cel putin nu m-am trezit ca-mi spune Internetul ca am murit iar", glumeste actorul britanic, erou al francizei "X-Men".

S-a casatorit Patrick Stewart, din Star Trek - cine e mireasa

Poate cea mai buna dovada ca orientarea sa e alta decat cea pomenita de publicatie este aceea ca septuagenarul s-a casatorit anul trecut, pentru a treia oara, bunul sau prieten si coleg de breasla Pal McKellen oficiind ceremonia.

