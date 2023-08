George Clooney, cu soacra in vacanta, in Italia (Foto)

George Clooney cucereste si ultimele metereze in ceea ce o priveste pe Amal, care ii va deveni curand sotie. Actorul si-a luat logodnica si pe viitoarea soacra la vila sa din Italia, pentru cateva zile de relaxare.

Cei trei au fost vazuti in weekend in vila actorului de langa Lacul Como, in Italia, relateaza People.

Cum a debutat relatia lui Clooney cu actuala logodnica - pus la punct de la inceput

Mama lui Amal nu a stat foarte mult cu indragostitii, ea fiind condusa de cei doi la aeroport. Actorul si logodnica sa, care vor deveni sot si sotie in septembrie, au ramas in continuare in Italia.

Actorul de 53 de ani si avocata de 36 de ani au fost vazuti luand cina in hotelul Villa D'Este, in Cernobbio, unde au ajuns cu un taxi. Au mers tinandu-se de mana si schimband zambete la tot pasul.

Potrivit unei surse citate de publicatie, nunta va avea loc chiar in Italia.

