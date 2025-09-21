Gwyneth Paltrow si-a pus si copiii la regim

A avea o mama preocupata de diete sanatoase pare a fi un lucru foarte bun, insa partea mai putin atractiva este atunci cand te asezi la masa cu ea.

Moses si Apple, copiii actritei Gwyneth Paltrow, sunt obligati sa urmeze regimul mamei lor, ceea ce pentru unii este aberant.

Apple, 8 ani, si Moses, 6 ani, au o mama care arata foarte bine, gratie unor diete respectate cu strictete. Actrita a urmat fara abatere timp de zece ani un regim macrobiotic (de la varsta de 20 la 30 de ani), renuntand la carne si la toate alimentele procesate.

Astazi, aceasta a devenit o adevarata sustinatoare a "hranei sanatoase". Cum cariera sa cinematografica a ajuns intr-un punct mort, actrita isi dedica timpul impartasind sfaturi sau trucuri celor care vor sa traiasca asemenea ei, prin intermediul site-ului Goop, sau scriind carti de bucate cu retete proprii.

In ultima carte de acest gen, "It's all good", actrita a marturisit ca a exclus din alimentatia familiei produsele care contin gluten, ouale si lactatele. O masura drastica, pe care actrita a justificat-o prin faptul in familia sa toata lumea este "intoleranta " (alergica) la astfel de produse.

Cu o asemenea masura, nu este de mirare ca in familia lui Gwyneth Paltrow senzatia de foame este foarte cunoscuta, chiar si de copii: "Deseori, ca si in familia mea, daca nu mananci paste, paine sau produse pe baza de gluten, resimti acea foame specifica renuntarii la glucide", marturiseste chiar Gwyneth Paltrow.

Insa acest lucru nu este in regula, comenteaza pentru Daily Mail Yvonne Wake, o cunoscuta nutritionista britanica. Potrivit acesteia, Gwyneth Paltrow actioneaza nechibzuit, mai ales in ceea ce priveste alimentatia copiilor:

"Eu gandesc ca acest regim este o prostie. Am vazut fotografii cu copiii si arata slabi. Apoi, ei au nevoie de glucide, pentru ca acestea ajuta creierul sa functioneze. Fara acest aport, creierul functioneaza diferit si mult mai lent", avertizeaza nutrionista.

Gwyneth Paltrow, 40 de ani, este casatorita din 2003 cu muzicianul britanic Chris Martin, 36 de ani, si acesta fiind adeptul unui stil de viata sanatos, fara tigari, alcool, carne. In 2005, el a fost declarat de organizatia PETA drept cel mai sexy vegetarian din lume.

