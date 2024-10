Intre arestari si dezintoxicari, o actrita s-a logodit: Am mare nevoie de un prieten si urasc barbatii

Amanda Bynes, actrita care trece printr-o perioada extrem de tumultoasa, recent fiind arestata pentru ca a condus sub influenta drogurilor, desi nu demult a fost internata la dezintoxicare, a anuntat ca s-a logodit.

Alesul ei, pe nume Caleb, este un tanar de numai 19 ani, cu noua ani mai "fraged" decat ea, relateaza ContactMusic.

Zvonuri cu privire la logodna sa au aparut inca de acum cateva zile, cand fotografii au imortalizat-o in New York purtand un inel cu diamant. Bynes a confirmat aceasta veste pentru revista Touch Weekly.

Insa motivatia actritei este cel putin ciudata. Aceasta a declarat ca isi doreste sa tina departe barbatii care sunt interesati de ea doar din punct de vedere sexual. Bynes a declarat: "Am mare nevoie de un prieten si urasc barbatii. Acum pot spune 'Sunt logodita. Dispari'. Vreau sa fiu maritata si sa stau departe de oameni".

Actrita in varsta de 28 de ani se gandeste insa la copii: "Vreau baieti, asta e clar. Oricat de multi. Nu vreau vreo fata minunata. As fi invidioasa".

Amanda Bynes, trimisa la psihiatru si arestata, dupa ce a fost prinsa fumand marijuana

Amanda Bynes va aparea in fata unui tribunal in luna octombrie, dupa arestarea din 28 septembrie, in Los Angeles.

Despre logodnicul fostei vedete a postului TV Nickelodeon nu se cunosc foarte multe lucruri. Se stie ca este din Costa Mesa, California, si ca lucreaza intr-un magazin de momeala pentru pescari.

