Jack Nicholson: Rocker, familist si nebun dupa decapotabile (Galerie foto)

In urma cu putin peste o luna, actorul Jack Nicholson a implinit 75 de ani. E una dintre personalitatile care s-a tinut departe de tabloide, insa chiar si asa faima sa de Don Juan a ajuns la urechile presei.

Life a publicat insa fotografii rare care surprind un alt fel de Jack Nicholson, unul contemplativ, mult mai tanar, caruia ii placea sa petreaca timp in compania fiicei sale Jennifer, care nu se temea sa invete lucruri noi, desi nu mai era un adolescent, si care era de-a dreptul vrajit de automobilele Wolkswagen decapotabile.

In 1969, an in care s-a lasat imortalizat de Life, actorul avea 32 de ani si deja incepuse sa fie cunoscut gratie prestatiei sale din Easy Rider. Totusi, era un actor printre actori, si nu "Jack", asa cum este cunoscut in prezent, data fiind unicitatea sa.

Fotografii renumitei reviste l-au surprins acasa, ascultand rock la casti, in resedinta sa din Los Angeles, cu vedere la canionul Franklin.

Un tanar tatic, impreuna cu fiica sa, Jennifer, pe atunci in varsta de 5 ani

Pe terasa casei sale din Mulholland Drive, unde abia se mutase

Mandru nevoie-mare de privelistea pe care o oferea terasa

Jack Nicholson, luand prima lectie de pian de la Josef Pacholczyk, pregatindu-se pentru rolul din Five Easy Pieces, unde l-a interpretat pe Robert Dupea.

In 1969, actorul conducea un Wolkswagen galben, de care era foarte mandru

De fapt, actorul pur si simplu nu intelegea persoanele care nu au urcat niciodata la bordul unei asemenea masini, facandu-le de-a dreptul "proaste", dupa cum s-a putut citi in insemnarile celui care l-a fotografiat la sfarsitul anilor '60.

Privind aceste imagini este greu sa nu remarci cat de putin s-a schimbat Jack Nicholson de-a lungul anilor: aceeasi carisma, aceeasi energie, aceeasi mimica adesea parodiata.

