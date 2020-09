Managerul Teatrului Excelsior declara ca normele de deschidere a salilor de spectacol nu asigura si siguranta actorilor: "Ei nu pot juca la o distanta de 1,5 metri"

"Redeschidem institutiile de spectacol, dar cu ce risc? In conditii de deplina siguranta, nu stiu cand vom putea deschide. Din pacate, normele de deschidere a salilor de spectacol care au fost date nu cred ca asigura si siguranta actorilor. Nu am cum sa joc pe normele date. Actorii nu pot juca la o distanta de 1,5 metri. Am putea sa deschidem, dar nerespectand performanta si calitatea actului artistic", a declarat Adrian Gazdaru.El a spus ca la Teatrul Excelsior toate normele igienico-sanitare sunt indeplinite, incepand cu cele care tin de masca pana la dezinfectarea spatiilor si conditiile in care spectatorii pot intra si viziona piesele puse in scena."Noi toate masurile de protectie le avem, tot ceea ce tine de masca, de dezinfectare a salii de spectacole, a spatiilor teatrului, a cabinelor actorilor, acei dezinfectanti care trebuie sa fie la intrare sau peste tot unde apare colectivitate mai mare de 3-4 persoane.Intrarea in teatru se va face conform normelor, cu luarea temperaturii, cu dezinfectare, spectatorii vor trebui sa intre si sa stea cu masca pe toata perioada reprezentatiei, putem sa asiguram toate aceste norme de securizare si de securitate a participantilor. Dar trebuie sa tinem cont ca spectatorii vor putea sa stea la distanta in sala, dar problema la Teatrul Excelsior nu este doar de a securiza doar spectatorii, ci si securizarea actorilor si personalului tehnic", a afirmat Gazdaru.Acesta a aratat ca nu intelege cum normele generale in toata tara sunt de pastrare a unei distante de un metru si jumatate intre persoane, iar la teatru spectatorii pot sa aiba intre ei un singur scaun."Eu nu inteleg aceste norme, adica normele generale pe toata Romania sunt de pastrare a unei distante de un metru si jumatate, in schimb la teatru spectatorii pot sta in sala la distanta de un loc intre ei.E foarte usor sa dai dispozitii de sus in jos, iar eu, ca manager, sa iau decizia daca joc sau nu joc. Daca joc si un spectator sau un actor se infecteaza, de vina este managerul. Daca nu joc de vina este managerul ca nu stie sa gaseasca solutiile de a juca in conditii de siguranta. Pe mine, ca manager, nu ma acopera si nu ma securizeaza nicio dispozitie legala a Guvernului sau a ordonatorului de credit in cazul imbolnavirii unui actor sau spectator.Dar pana sa ajunga la teatru el a fost si in alte parti, a fost in autobuz, intr-un taxi, a mers pe strada, a stranutat cineva pe strada in apropierea lui, etc.Sunt foarte multe necunoscute si toate astea se rasfrang, pe urma, asupra managerului, pentru ca managerul este responsabil, de parca eu as putea sa-i scanez pe spectatori/ actori sa vad care este sau nu este infectat. El poate sa fie asimptomatic si cand ajunge acasa sa apara simptomele bolii. Si atunci, cine este vinovat? Eu pot sa-l pun sa scrie tot felul de hartii, sa declare pe proprie raspundere ca nu a avut sau ca nu a intrat in contact cu cineva infectat. El imi da scris, dar eu nu pot sa stiu ce se intampla cu el si cu cei din jurul lui", a precizat Adrian Gazdaru.Managerul teatrului a dat ca exemplu si cazul Operei Nationale Bucuresti, unde de curand s-au descoperit mai multi angajati bolnavi de coronavirus."Cazul Operei Nationale Bucuresti deja a nascut controverse in randul publicului spectator, daca sa se mai duca la spectacole sau nu. Daca la teatre apare un focar, in momentul acela se inchid automat toate teatrele pentru ca nu trebuie sa uitam de psihologia publicului.Noi, managerii, trebuie sa gasim varianta cea mai buna care sa fie benefica atat pentru spectatori, cat si pentru colectivul teatrului, pentru ca virusul va trece si eu nu voi mai avea cu cine sa joc pentru ca actorii infectati pot ramane cu sechele pe viata. Mie, daca mi s-au imbolnavit doi, trei sau patru actori, nu mai am cu cine sa mai joc pentru ca acestia joaca in mai toate spectacolele", a explicat acesta."Daca Romeo si Julieta ar fi trait in conditiile din perioada aceasta, ar fi trait si in ziua de astazi." - a afirmat managerul Teatrului Excelsior, facand referire la ceea ce se intampla in prezent in Romania.El a mai spus ca activitatea teatrului nu este oprita in prezent, actorii repetand pentru doua spectacole, iar dorinta lor "este de a iesi pe scena"."Dorinta este, dar nu am o baza solida, legislativa. Ne dorim sa se deschida, stam de atata timp si noi, actorii, nu suntem oamenii care sa ne dam deoparte, sa nu vrem sa jucam, sa vrem sa castigam bani fara sa ne facem meseria. Noi jucam si pentru un singur spectator daca este nevoie, dar vrem sa putem sa desavarsim actul artistic in fata acelui spectator", a declarat Adrian Gazdaru.Acesta a precizat ca nu se gandeste sa faca niciun fel de modificari in spectacolele Teatrului Excelsior."Nu m-am gandit niciodata sa modific viziunea regizorala a spectacolelor, mai ales a spectacolelor pe structura de COVID. Eu nu sunt de acord cu modificari intr-o viziune regizorala doar ca sa joc un x spectacol in aceasta perioada de pandemie. Daca viziunea regizorala a fost asa cum a fost la premiera, atunci se pastreaza spectacolul ca la premiera. Nu incepem acum sa facem artificii in viziunea regizorala chiar daca regizorul este de acord, pentru ca acela nu mai este spectacolul cu care o parte din public a intrat in contact.Imaginati-va cum ar fi ca in, pe care toata lumea il stie ca fiind un super spectacol, tangoul dintre Morticia si Gomez sa-l facem menuet. Nu se poate sa facem acest lucru. Cred ca ideal ar fi ca toti factorii decizionali, indiferent de culoarea politica, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de spectacole si concerte, sa se aseze la masa verde si sa ia decizia cea mai buna pentru redeschiderea in conditii de siguranta a institutiilor de spectacole si concerte", a concluzionat Adrian Gazdaru.